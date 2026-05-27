NBA'de sezonun başantrenörü ödülünü Joe Mazzulla kazandı

NBA 2025-26 sezonunun en iyi başantrenörü, Boston Celtics'i çalıştıran Joe Mazzulla seçildi. 37 yaşındaki Mazzulla, 1975'ten bu yana ödülü kazanan en genç isim oldu.

NBA'in açıklamasına göre Mazzulla, farklı ülkelerden 100 medya mensubunun oylamasında birinci sırayı aldı.

Mazzulla, Celtics'in efsane başantrenörü Red Auerbach'ın isminin verildiği ödüle, kariyerinde ilk kez layık görüldü. Ayrıca 37 yaşındaki Mazzulla, 1974-75 sezonunda bu ünvanı elde eden Phil Johnson'dan beri ödülü kazanan en genç başantrenör olarak kayıtlara geçti.

Oylamada Detroit Pistons'ı çalıştıran JB Bickerstaff ikinci, San Antonio Spurs'ün başantrenörü Mitch Johnson ise üçüncü oldu.

Celtics, Mazzulla yönetiminde normal sezonu 56 galibiyet ve 26 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın ikinci basamağında tamamladı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
