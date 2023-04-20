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NBA'de yılın başantrenörü Mike Brown seçildi

NBA'de yılın başantrenörü Mike Brown seçildi

Spor Haberleri

NBA'de 2022-2023 normal sezonunun en iyi başantrenörü, Sacramento Kings'i çalıştıran Mike Brown seçildi.

NBA'de 2022-2023 normal sezonunun en iyi başantrenörü, Sacramento Kings'i çalıştıran Mike Brown seçildi.

NBA'de normal sezonun sona ermesinin ardından yılın en iyileri de belli olmaya devam ediyor. NBA'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sacramento Kings'i çalıştıran Mike Brown'un yılın başantrenörü seçildiği duyuruldu. Brown ayrıca ligde oy birliğiyle yılın en iyi başantrenörü seçilen ilk çalıştırıcı olmayı da başardı.

Sacramento Kings, normal sezonu 48 galibiyet ve 34 mağlubiyetle Batı Konferansı'nı 3. sırada tamamladı ve 17 sene sonra play-offlara kaldı.

Kings, play-offlarda Golden State Warriors'a karşı seride 2-0 üstün durumda bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sacramento Kings Mike Brown Spor Haberler

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