Oklahoma City Thunder, NBA Batı Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti

NBA Batı Konferansı final serisi 5. maçında Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs'ü 127-114 mağlup ederek seride 3-2 üstünlük kurdu. Shai Gilgeous-Alexander 32 sayıyla yıldızlaşırken, serinin 6. maçı 29 Mayıs'ta Spurs ev sahipliğinde oynanacak.

Amerikan Basketbol Ligi ( Nba ) play-off'larında Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs'ü 127-114 yenerek seride 3-2 üstünlük yakaladı.

Paycom Center'da oynanan Batı Konferansı final serisi 5. maçında Spurs'ü ağırlayan Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 32 ve Alex Caruso'nun 22 sayısıyla galibiyete ulaştı.

Son şampiyon Thunder'da Chet Holmgren 16 sayı, 11 ribaunt ve Isaiah Hartenstein 12 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı.

Spurs'te ise Stephon Castle'ın 24, Julian Champagnie'nin 22 ve Victor Wembanyama'nın 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Serinin 6. maçı, 29 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30'da Spurs'ün ev sahipliğinde oynanacak.

Dört galibiyete ulaşacak takım, NBA finalinde New York Knicks'in rakibi olacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
