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Milli basketbolcu Tarık Biberovic, NBA takımlarından Dallas Mavericks'e transfer oldu

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NBA takımı Dallas Mavericks, milli basketbolcu Tarık Biberovic'i kadrosuna kattığını duyurdu. 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon Fenerbahçe forması giymişti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Dallas Mavericks, milli oyuncu Tarık Biberovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Dallas Mavericks'in ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, 25 yaşındaki oyuncuyla anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.

Tarık Biberovic, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 34 maçta 12,65 sayı, 3,5 ribaunt ve 2 asist ortalamaları yakaladı.

Kaynak: AA / Can Öcal
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