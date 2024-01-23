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NBA'de tarihi gece! Joel Embiid 70 sayı atarak rekor kırdı

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NBA'de Philadelphia 76ers'ın San Antonio Spurs'ü 133-123 mağlup ettiği karşılaşmaya Joel Embiid damga vurdu. Philadelphia'nın yıldızı tarihi bir performans ortaya koyarak 70 sayı üretti. Embiid böylece hem kendi hem de takımının rekorunu kırarak bir maçta en fazla sayı atan basketbolcu oldu.

NBA'de Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 133-123 kazanan Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid rekor sayıya ulaştı.

70 SAYI ATTI

Embiid, karşılaşmada 70 sayı, 18 ribaund ve 5 asist ile oynadı. NBA tarihinde bir maçta 70 sayı barajını aşan 9. oyuncu olan Embiid, takımı ve kendisi için ise bir rekora imza attı.

TARİHE GEÇTİ

Kendi kariyer rekorunu kıran Embiid, Philadelphia 76ers'ın da bir maçta en fazla sayı atan oyuncusu unvanını ele geçirdi.

Maç sonu arkadaşları Embiid'i kutladı. İşte o anlardan kareler:

NBA'de tarihi gece! Joel Embiid 70 sayı atarak rekor kırdı

NBA'de tarihi gece! Joel Embiid 70 sayı atarak rekor kırdı

NBA'de tarihi gece! Joel Embiid 70 sayı atarak rekor kırdı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

MoonShine:

Ve o anda embiid ''ulan böyle kutlayacağınızı bilseydim atmazdım 70 sayı fln''

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6
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A B:

Hay Maşallah bir dönüm ağız var

2
0
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