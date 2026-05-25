Haberler

NBA play-off'larında Spurs, Thunder'ı yenerek seriyi 2-2 yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NBA play-off Batı Konferansı finali 4. maçında San Antonio Spurs, Victor Wembanyama'nın 33 sayılık performansıyla Oklahoma City Thunder'ı 103-82 mağlup etti ve seriyi eşitledi. Serinin 5. maçı 27 Mayıs'ta oynanacak.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında San Antonio Spurs, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 103-82 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.

Frost Bank Center'da oynanan Batı Konferansı finali 4. maçında Thunder'ı ağırlayan Spurs, Victor Wembanyama'nın 33 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 blokluk performansıyla galibiyete ulaştı.

Ev sahibi ekipte Devin Vassell ve Stephon Castle 13'er, De'Aaron Fox ise 12 sayıyla mücadele etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 19, Isaiah Hartenstein'ın 12 ve Isaiah Joe'nun 11 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Dört galibiyete ulaşacak tarafın NBA finallerine yükseleceği serinin 5. maçı, 27 Mayıs Çarşamba günü TSİ 03.30'da Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Merkezi'ndeki görüntülere Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den, sözlü saldırıya uğrayan kadın gazeteciye: Kusura bakma, çok üzüldüm

Gazeteciler arasında bir ismi görünce hemen yanına gitti
Eski takımının küme düştüğünü gören Declan Rice resmen yıkıldı

Dün geceye damga vuran görüntü

Alkollü sürücü cezayı az buldu, ikinci cezaya tepkisi polisleri gülümsetti

Alkollü sürücü cezayı az buldu, 2. cezaya tepkisi polisleri gülümsetti
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici

"Net bilgi şaşırmayın, Kılıçdaroğlu o ismi aday yapacak"
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Ve Fenerbahçe bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak

Çin'de kırmızı alarm! Sel riski nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi

Ülkede kırmızı alarm verildi! Yüzlerce kişi tahliye ediliyor
Demir çubuk yüklü kamyon devrildi, 15 kişi feci şekilde can verdi

Demir çubuk yüklü kamyon faciası! Cansız bedenleri yan yana dizdiler