Spurs, Thunder'ı uzatmada devirdi

Spurs, iki kez uzatmaya giden maçta Thunder'ı 122-115 yenerek saha avantajını eline geçirdi - Wembanyama, bir play-off maçında 40 sayı, 20 ribaunt barajını aşan en genç oyuncu oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, Batı Konferansı finali ilk maçında deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı uzatmada 122-115 mağlup etti.

Paycom Center'da oynanan maçta, Victor Wembanyama 41 sayı, 24 ribauntla Spurs'e liderlik ederken 24 sayı, 11 ribaunt kaydeden Dylan Harper, play-off kulüp rekoru olan 7 top çalmayla parkeden ayrıldı.

Wembanyama (22 yaş, 134 gün), bir play-off maçında 40 sayı, 20 ribaunt barajını aşan en genç oyuncu oldu. Daha önce bu başarıyı 1970 NBA Finalleri'nde, 22 yaş 343 günlükken Kareem Abdul-Jabbar yakalamıştı.

Alex Caruso'nun kenardan gelerek 31 sayıyla oynadığı Thunder'da, Jalen Williams 26 sayı, maç öncesinde normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan Shai Gilgeous-Alexander ise 24 sayı, 12 asistlik performans sergiledi.

Thunder'ın geçen sezonki finallerden bu yana 9 maçlık play-off galibiyet serisi bu sonuçla son bulurken Spurs, saha avantajını ele geçirdi.

Eşleşmenin ikinci maçı 21 Mayıs Perşembe günü yine Oklahoma City'de oynanacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
