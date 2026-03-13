Haberler

NBA'de Shai Gilgeous-Alexander 63 yıllık rekoru kırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oklahoma City Thunder, Boston Celtics'i son saniyede bulduğu sayılarla 104-102 yendi. Shai Gilgeous-Alexander, 35 sayıyla maçın yıldızı olurken, Luka Doncic de Los Angeles Lakers ile 51 sayı atarak sezonun en yüksek sayısına ulaştı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Boston Celtics'i 104-102 yendi.

Thunder'ın All-Star yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, galibiyete 35 sayılık katkı verirken üst üste 127 maçta en az 20 sayı üreterek Wilt Chamberlain'in 1963'ten beri elinde tuttuğu rekorun yeni sahibi oldu.

Son saniyesine 102-102 eşitlikle girilen mücadelede Chet Holmgren, kullandığı serbest atışları sayıya çevirerek galibiyeti getirdi. Holmgren 14 sayı, 9 ribaunt, Ajay Mitchell 15 sayı, 6 asistle oynadı.

Celtics'te Jaylen Brown 34 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Payton Pritchard 14 sayı kaydetti.

Doncic, Lakers formasıyla ilk kez 50 sayı barajını geçti

Luka Doncic'in 51 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle oynadığı maçta Los Angeles Lakers, Chicago Bulls'u 142-130 mağlup etti.

Şubat 2025'te Dallas Mavericks'ten takaslanan Sloven yıldız, Lakers formasıyla ilk kez 50 sayı barajını geçti. Sakatlığı nedeniyle son 3 maçta oynamayan LeBron James, 18 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Austin Reaves 30 sayılık performans sergiledi.

Bulls'ta ise Josh Giddey 27 sayı, 15 asist, 8 ribaunt, Matas Buzelis 22 sayıyla maçı tamamladı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı

Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'dan korkutan haber