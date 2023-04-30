NBA'de Playoff Yarı Final ilk maçı oynandı! Denver evinde Phoenix'i 125-107 mağlup etti

NBA Batı Konferansı'nda Playoff Yarı Final'de ilk maç bu gece oynandı. Nikola Jokic liderliğindeki Denver Nuggets, Kevin Durant ile Devin Booker önderliğinde ki Phoenix Suns'ı 125-107 skoru ile mağlup ederek seride durumu 1-0'a getirdi.

Merakla takip edilen NBA'de Playoff mücadeleleri son hız devam ediyor. Playoff eşleşmelerinde ilk maç Denver Nuggest ve Phoenix Suns arasında oynandı.

DENVER NUGGETS 125-107 PHOENİX SUNS

Denver Nuggets evinde, kadrosunda Durant, Booker ve Paul gibi All-Star oyuncularına sahip Phoenix Suns'ı konuk etti. İlk yarıyı 68-51 önde kapatan Nuggets, ikinci yarıda hata yapmadı ve maçı 125-107 ile kazanmasını bildi. Bu sonuçla Denver Nuggets seriye galibiyetle başlayarak seride 1-0 öne geçti.

Denver Nuggets'ta Jamal Murray 34 sayı, Nikola Jokic 24 sayı 19 ribaund ile yıldızlaştı. Aaron Gordon 23 sayı ile maçı tamamladı.

Phoenix Suns'ta Kevin Durant 29 sayı 14 ribaund ile oynasa da skoru değiştiremedi. Devin Booker 27 sayı 8 asist, DeAndre Ayton 14 sayı 7 ribaund, Chris Paul 11 sayı 5 asist ile mücadele etti.

ÇEYREK SKORLARI:

1. çeyrek: 31-32

2. çeyrek: 68-51

3. çeyrek: 94-81

4. çeyrek: 125-107

SERİNİN DİĞER MAÇI NE ZAMAN?

Denver Nuggets, Phoenix Suns ile serinin ikinci maçında 1 Mayıs TSİ 03:00'de Denver'ın sahasında oynanacak.