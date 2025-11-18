Haberler

NBA'de Pistons ve Cavaliers Galibiyet Serilerini Uzattı

Güncelleme:
Detroit Pistons, Indiana Pacers'ı 127-112 yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkardı. Cleveland Cavaliers ise Giannis Antetokounmpo'nun sakatlığında Milwaukee Bucks'ı 118-106 mağlup ederek 7. galibiyetini aldı. Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers'ı 110-108 ile geçerken, James Harden kariyerinin 28 bin sayı barajını geçti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Indiana Pacers'ı 127-112 yenen Detroit Pistons, galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

Little Caesars Arena'da oynanan maçta sakatlıktan dönen Jalen Duren 31 sayı, 15 ribaunt, Daniss Jenkins 26 sayı, 8 asistle galibiyetin mimarı oldu.

Pistons, 2007-08 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinden bu yana en uzun serisini yakaladı.

Son 10 yılın en uzun mağlubiyet serisini yaşayan Pacers'ta ise Pascal Siakam 29, Benedict Mathurin 25 sayıyla oynadı.

Antetokounmpo sakatlandı, Bucks kaybetti

Cleveland Cavaliers, All-Star yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun sakatlığı nedeniyle devam edemediği maçta Milwaukee Bucks'ı 118-106 mağlup etti.

İkinci çeyreğin bitimine 3 dakika kala soyunma odasına giden ve sol kasık incinmesi nedeniyle oyuna geri dönmeyen Antetokounmpo'nun bugün detaylı testlerden geçeceği kaydedildi.

Donovan Mitchell'in 37 sayı, 7 asistle oynadığı Cavaliers'ta, Sam Merrill 20, Evan Mobley 14 sayı attı.

Son 4 maçta 3. yenilgisini yaşayan Bucks'ta, Ryan Rollins 22 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Myles Turner 15 sayıyla maçı tamamladı.

Cavaliers'ın Buck karşısında yakaladığı galibiyet serisi 7 maça çıktı.

Harden, 28 bin sayı barajını geçen 11. oyuncu oldu

Tyrese Maxey'nin 39 sayı attığı maçta Philadelphia 76ers, sahasında Los Angeles Clippers'ı 110-108 mağlup etti.

Sol dizinden ameliyat edilen ve bu sezon ilk kez forma giyen 76ers oyuncusu Paul George, 21 dakika süre alırken 9 sayı, 7 ribaunt kaydetti.

76ers'ta Quentin Grimes 19 sayı, Andre Drummond 14 sayı, 18 ribauntluk performans sergiledi.

Son 9 maçın 8'ini kaybeden Clippers'ta ise James Harden, 28 sayı attı. Harden, NBA tarihinde 28 bin sayıyı geçen 11. oyuncu oldu.

76ers'ta sakatlıkları nedeniyle Joel Embiid, Kelly Oubre ve milli oyuncu Adem Bona forma giymedi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
