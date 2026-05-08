NBA play-off'larında Thunder, Lakers'ı yenerek seriyi 2-0 yaptı

Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers'ı 125-107 yenerek Batı Konferansı yarı finalinde seriyi 2-0 yaptı. Detroit Pistons ise Cleveland Cavaliers'ı 107-97 yenerek Doğu Konferansı'nda seriyi 2-0'a taşıdı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Los Angeles Lakers'ı 125-107 yenerek seriyi 2-0 yaptı.

Paycom Center'da oynanan, Batı Konferansı yarı finalinde Thunder'da Chet Holmgren ve Shai Gilgeous-Alexander 22'şer sayıyla takımını galibiyete taşıdı.

Ajay Mitchell 20 sayıyla oynarken Jared McCain 18 sayıyla maçı tamamladı.

Lakers'da Austin Reaves 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken LeBron James 23 sayı kaydetti.

Pistons seriyi 2-0 yaptı

Little Caesars Arena'da oynanan Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers'ı ağırlayan Detroit Pistons karşılaşmayı 107-97 kazandı.

Pistons'da Cade Cunningham 25 sayı, 10 asistle "double-double" yaparken Tobias Harris 21 ve Duncan Robinson 17 sayıyla maçı tamamladı.

Cavaliers'da Donovan Mitchell 31 sayıyla maçın en skoreri olurken Jarrett Allen 22 sayı üretti.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
