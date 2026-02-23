Haberler

NBA'de Thunder, eksiklerine rağmen Cavaliers'ı yendi

Güncelleme:
Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers'ı 121-113 mağlup ederken, Boston Celtics de Los Angeles Lakers'ı 111-89 yendi. Thunder'da Isaiah Joe ve Cason Wallace öne çıkarken, Celtics'te Jaylen Brown galibiyeti getiren isim oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 121-113 mağlup etti.

Batı Konferansı lideri Thunder'da, Isaiah Joe 22 sayı, Cason Wallace 20 sayı, 10 asistle takıma liderlik etti.

Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Ajay Mitchell ve Alex Caruso gibi yıldızlarında yoksun mücadele eden ev sahibi ekipte, Chet Holmgren 17 sayı, 15 ribaunt, 3 blokla oynadı.

7 maçlık galibiyet serisi sona eren Cavaliers'ta, Donovan Mitchell, James Harden ve Sam Merrill 20'şer sayı kaydetti. Jarrett Allen 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Celtics, Lakers deplasmanında rahat kazandı

Toplam 35 NBA şampiyonluğu bulunan iki kulübün mücadelesinde Boston Celtics, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 111-89 mağlup etti.

Celtics'te Jaylen Brown 32 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Payton Pritchard 30 sayı ve 8 asistle galibiyeti getirdi.

Lakers'ta Luka Doncic 25 sayıyla en skorer isim oldu. Kariyerinin 1600'üncü normal sezon maçına çıkan ve 20 sayı kaydeden LeBron James, 43 bin sayı barajına ulaştı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
