NBA'de Cavaliers'ı yenen Knicks, seride 3-0 öne geçti

NBA Doğu Konferansı finalinde New York Knicks, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 121-108 mağlup ederek seride 3-0 öne geçti. Jalen Brunson 30 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Rocket Arena'da oynanan müsabakada Knicks oyuncusu Jalen Brunson 30 sayıyla en skorer ismi oldu. Konuk ekipte Mikal Bridges 22, OG Anunoby 21 ve Landry Shamet de 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Cavaliers'da Evan Mobley 24, Donovan Mitchell 23 ve James Harden ise 19 sayıyla oynadı.

Serinin dördüncü maçı, 26 Mayıs Salı günü aynı salonda oynanacak.

