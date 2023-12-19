Üye Girişi
Haberler

NBA'de Clippers ve Rockets mağlup oldu, Lakers ikinci kez kaybetti

Güncelleme:
Abone Ol

Los Angeles Clippers, deplasmanda Indiana Pacers'ı 151-127 yenerek üst üste 8. galibiyetini elde etti. Houston Rockets ise uzatmada Cleveland Cavaliers'a 135-130 mağlup oldu. Los Angeles Lakers ise sahasında New York Knicks'e 114-109 yenilerek ikinci kez mağlup oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, deplasmanda Indiana Pacers'ı 151-127 yenerek üst üste 8. galibiyetini elde etti.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Clippers, all-star yıldızı James Harden'ın 35 sayı, 9 asist, 3 ribauntluk performans sergilediği maçta Pacers'ı 24 sayı farkla mağlup etti.

Clippers'ta Kawhi Leonard 28 sayı, 2 ribaunt, Paul George 27 sayı, 4 asistle galibiyete katkı sağladı. Norman Powell 19, Ivica Zubac 18 sayı, 16 ribauntla oynadı.

Pacers'ta Bennedict Mathurin 34 sayı, 6 ribaunt, Isaiah Jackson 15 sayı, Obi Toppin ve Buddy Hield 14'er sayıyla maçı tamamladı.

Alperen'li Rockets, uzatmada kaybetti

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, normal süresi 122-122 biten maçta Cleveland Cavaliers'a uzatmada 135-130 mağlup oldu.

Normal sürede son topu kaçıran Alperen Şengün, 24 sayı, 8 ribaunt, 6 asistlik performans sergiledi. Fred VanVleet 27 sayı, 17 asistle "double double" yaparken, Dillon Brooks 16 sayı üretti.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 37 sayı, 6 asistle galibiyetin mimarı oldu. Sam Merrill 19, Max Strus 17 sayı kaydetti.

LeBron James'in "triple double"ı Lakers'a yetmedi

Los Angeles Lakers, sahasında New York Knicks'e 114-109 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Knicks'te Jalen Brunson 29 sayıyla en skorer isim olurken, Julius Randle 27 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

Lakers'ta ise LeBron James'in 25 sayı, 11'er ribaunt ve 11 asistlik "triple double"ı ile Anthony Davis'in 32 sayı, 14 ribauntluk "double double"ı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Los Angeles Clippers: 127-151

Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 135-130 (uzatmada)

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 104-108

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 130-124

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 114-99

Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 108-112

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 116-97

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 130-104

Utah Jazz-Brooklyn Nets: 125-108

Sacramento Kings-Washington Wizards: 143-131

Los Angeles Lakers-New York Knicks: 109-114

Kaynak: AA / Spor

Los Angeles Clippers Cleveland Cavaliers New York Knicks Indiana Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ? (19-20 ARALIK) || Benzine zam ne zaman gelecek, zam var mı SON DAKİKA! Bu gece benzine indirim, zam var mı? Gaziantep FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK-Adana Demirspor hangi kanalda, şifresiz mi? GÜRCİSTAN Avrupa Birliğine girdi mi, üyesi mi? İstanbul deprem mi oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023 | 1. dönem 2. sınavları ne zaman? Ortak yazılı sınavlar hangi tarihte? 2.Sayfa konuğu Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? AÖF SINAV SONUÇLARI: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF Sınav Notu Sorgulama nereden bakılır? Taner Demirer kimdir? Halk Tv konuğu Taner Demirer kaç yaşında, nereli? Taner Demirer biyografisi! İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İBB burs başvurusu 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak, ne zaman ödenecek? İBB burs sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİL Mİ? 1 OCAK GÜNÜ TATİL Mİ? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Bugün hangi maçlar var? 19 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam hangi takımın maçı var? Yabani YENİ BÖLÜM (15. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman başlıyor? Aile YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title