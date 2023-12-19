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NBA'de Clippers ve Rockets mağlup oldu, Lakers ikinci kez kaybetti

19 Aralık 2023 10:03 Güncelleme: 10:04 Abone Ol

Los Angeles Clippers, deplasmanda Indiana Pacers'ı 151-127 yenerek üst üste 8. galibiyetini elde etti. Houston Rockets ise uzatmada Cleveland Cavaliers'a 135-130 mağlup oldu. Los Angeles Lakers ise sahasında New York Knicks'e 114-109 yenilerek ikinci kez mağlup oldu.