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NBA'de bir ilk: LeBron James, yine tarihe geçti

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NBA'de LeBron James'in formasını giydiği Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans'ı 136-115 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı. Karşılaşmada 34 sayı ile yıldızlaşan 40 yaşındaki LeBron, kariyerinde toplamda (normal sezon ve play-off) 50 bin sayı barajını aşan ilk oyuncu oldu.

Nba'de Los Angeles Lakers'ın New Orleans Pelicans'ı 136-115 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardığı maçta yaşayan efsane LeBron James, bir kez daha tarihe geçti.

50 BİN SAYI BARAJINI AÇAN İLK BASKETBOLCU

Nba'e 9 maçla devam edildi. Lakers, konuk ettiği Pelicans'ı 21 sayı farkla yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Los Angeles Lakers'ta 40 yaşındaki yıldız oyuncu LeBron James, karşılaşmada kaydettiği 34 sayı ile NBA kariyerinde toplamda 50 bin sayı barajını aşan ilk oyuncu olarak yeni bir rekora imza attı. Lakers'ta Luka Doncic ise 30 sayı, 15 asist ve 8 ribauntla oynadı ve Lakers tarihinde bir maçta 30 ve üstü sayı atan, 15 ve üstü asist yapan 4. oyuncu oldu. Pelicans'ta ise Zion Williamson'ın 37 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

ALPEREN'İN 25 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ

Indiana Pacers konuk ettiği Houston Rockets'ı 115-102 mağlup etti. Pacers'ta Tyrese Haliburton, 28 sayı atarak takımını galibiyete taşırken maçın da en skorer oyuncusu oldu. Rockets'ta Aperen Şengün, 25 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi.

CAVALIERS'TAN 11 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers deplasmanda Chicago Bulls'u 139-117 yenerek üst üste 11. galibiyetini aldı. Cavaliers'ta Donovan Mitchell 28 sayı, Jarrett Allen ise 25 sayı ve 17 ribaunt ile oynadı. Bulls'ta Coby White, 25 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

  • Indiana Pacers-Houston Rockets: 115-102
  • Orlando Magic-Toronto Raptors: 113-114
  • Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 121127
  • New York Knicks-Golden State Warriors: 102-114
  • Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 117-139
  • Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 126-112
  • San Antonio Spurs-Brooklyn Nets: 127-113
  • Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 119-117
  • Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 136-115
NBA'de bir ilk: LeBron James, yine tarihe geçti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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