NBA'de Alperen Şengün'ün İnanılmaz Performansı Yetersiz Kaldı

Güncelleme:
Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 31 sayı, 14 asist, 8 ribauntluk etkileyici performansına rağmen Utah Jazz'a 133-125 mağlup oldu. Diğer maçlarda ise Phoenix Suns, Lakers'ın galibiyet serisini sona erdirdi ve Donovan Mitchell, Cavaliers'ta 43 sayı atarak dikkat çekti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 31 sayı, 14 asist, 8 ribauntluk performansına rağmen Utah Jazz'a deplasmanda 133-125 mağlup oldu.

Utah'taki Delta Center'da oynanan maçta Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün 31 sayı, 14 asist, 8 ribaunt, 5 blok, 2 top çalma ile "triple-double" yapma şansını az farkla kaçırdı. Alperen'in bu performansı takımına galibiyeti getirmeye yetmezken, Rockets'ta Kevin Durant 32 sayı attı.

Geceyi galibiyetle kapatan Utah Jazz'da ise Lauri Markkanen 29, Keyonte George ise 28 sayı ile öne çıkan isimlerdi.

Suns, Lakers'ın 7 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı

Phoenix Suns deplasmanda Los Angeles Lakers karşısında elde ettiği 125-108'lik skorla rakibinin 7 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

Suns'ta Dillon Brooks 33, Collin Gillespie ise 28 sayı attı.

Lakers'ta ise Luka Doncic'in 38 sayı ve 11 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Mitchell'den 43 sayı

Cleveland Cavaliers, deplasmanda Indiana Pacers'ı 135-119 yendi.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 43 sayı atarak galibiyette önemli rol oynarken Jaylon Tyson, 27 sayı, 11 ribaunt ile galibiyete katkı verdi.

Pacers'ta Pascal Siakam 26 sayı, Andrew Nembhard ise 21 sayı kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
