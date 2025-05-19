Nazillispor’un İsim Değişikliği Hakkında Açıklama

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşen Nazillispor'da Başkan Şahin Kaya, yeni sezonda kulübün isminin değişeceğine dair çıkan haberlere açıklık getirdi. Sezon devam ederken Nazillispor'un adını değiştireceğini bizzat kendi açıklayan Şahin Kaya, sürecin henüz netleşmediğini ve resmi açıklamaların yalnızca kendi ağzından yapılacağını belirtti.

Kulübün adının Yeni Sökespor olarak değişmesinin henüz söz konusu olmadığını belirten Kaya, "Takımın Söke'ye taşındığı, logosunun değiştiği ve federasyondan onay alındığına dair çıkan haberler tamamen asılsızdır. Takımın geleceğiyle ilgili bazı görüşmeler yürütüyorum ancak henüz kesinleşmiş bir durum yok. Gelişmeler netlik kazandığında, gerekli açıklamayı bizzat ben yapacağım" dedi.