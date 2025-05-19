Nazillispor’un İsim Değişikliği Hakkında Açıklama
Nazillispor'un başkanı Şahin Kaya, kulübün isminin değişeceği ile ilgili çıkan haberlere yanıt vererek, sürecin henüz netleşmediğini ve resmi açıklamaları yalnızca kendisinin yapacağını duyurdu. Takımın adı Yeni Sökespor olarak değişmeyecek.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşen Nazillispor'da Başkan Şahin Kaya, yeni sezonda kulübün isminin değişeceğine dair çıkan haberlere açıklık getirdi. Sezon devam ederken Nazillispor'un adını değiştireceğini bizzat kendi açıklayan Şahin Kaya, sürecin henüz netleşmediğini ve resmi açıklamaların yalnızca kendi ağzından yapılacağını belirtti.
Kulübün adının Yeni Sökespor olarak değişmesinin henüz söz konusu olmadığını belirten Kaya, "Takımın Söke'ye taşındığı, logosunun değiştiği ve federasyondan onay alındığına dair çıkan haberler tamamen asılsızdır. Takımın geleceğiyle ilgili bazı görüşmeler yürütüyorum ancak henüz kesinleşmiş bir durum yok. Gelişmeler netlik kazandığında, gerekli açıklamayı bizzat ben yapacağım" dedi.