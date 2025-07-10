Nazillispor'un 2025-2026 Sezonu Fikstürü Açıklandı

Nazillispor'un 2025-2026 Sezonu Fikstürü Açıklandı
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TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek Nazillispor, yeni sezon fikstürünü belirledi. Takım, sezona Ayvalıkgücü deplasmanında başlayacak ve ilk yarıda toplam 7 dış saha, 8 iç saha müsabakası oynayacak.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek Nazillispor'un 2025-2026 sezonu fikstürü açıklandı. Siyah-beyazlı ekip, sezona Ayvalıkgücü deplasmanında başlayacak, ilk yarıda 7 dış saha, 8 iç saha maçına çıkacak.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek olan Nazillispor'un lig fikstürü belli oldu. Fikstür çekimi, Ankara'da TFF Olağan Mali Genel Kurulu sonrasında gerçekleştirildi. Siyah-beyazlıların ilk rakibi, Balıkesir temsilcisi Ayvalıkgücü oldu. Sezonun açılış maçında Nazillispor, rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Nazillispor ilk hafta deplasmanda Ayvalıkgücü, ikinci hafta ise evinde Denizli İdmanyurdu ile karşılaşacak. Naz Naz, sezonun ilk yarısında toplam 7 deplasman, 8 iç saha maçına çıkacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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