Haberler

Nazillispor Teknik Direktörü'nden Lig Mücadelesi Mesajı

Nazillispor Teknik Direktörü'nden Lig Mücadelesi Mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nazillispor Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova, takımının ligde kalacağına dair güven vererek, sonraki maçlar için umutlu mesajlar iletti. Zor bir dönemde olduklarını ancak ara dönemde iyi bir kamp geçirerek başarılı olacaklarını belirtti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden ve düşme hattında yer alan Nazillispor Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova açıklamalarda bulundu. Yüksel Yeşilova Nazillispor'un kesinlikle ligde kalacağını belirterek, "Takım olarak zor bir maç dönemine girdik, çok zor 2 maç oynadık. Hem Karşıyaka hem Kütahyaspor şampiyonluğun adayları. Her iki maçta da oyuncularım iyi mücadele ettiler. Son Kütahyaspor maçındaki skor kesinlikle yanıltıcı bir skor. Takımım önümüzdeki maçlar için çok iyi mesajlar verdi. Ben buradan bütün Nazillispor sevenlere ve taraftarlarla net mesaj vermek istiyorum. Nazillispor kesinlikle sezon sonunda ligde kalacaktır. Sezon başı fikstür avantajı iyi kullanılmamış olduğundan şu an zor günler yaşıyoruz. Ara dönemde iyi bir kamp dönemi geçirip sezonu çok iyi yerde bitirmek için mücadele edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Gebze'de yıkılan binada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia

Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.