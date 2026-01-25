Haberler

Nazillispor evinde mağlup oldu

TFF 3. Lig 4. Grup'ta Nazillispor, genç kadrosuyla çıktığı maçta Eskişehirspor'a 8-0 yenilerek tarihinin en kötü dönemlerinden birine girdi. Eskişehirspor ise bu galibiyetle puanını artırarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

TFF 3. Lig 4. Grup'un 18. haftasında sahasında Eskişehirspor'u ağırlayan Nazillispor, genç ağırlıklı kadrosuyla çıktığı mücadelede rakibine 8-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 4. Grup'un 18. haftasında Nazillispor, Pamukören Sahası'nda Eskişehirspor'u konuk etti. Genç oyunculardan oluşan kadrosuyla sahaya çıkan siyah-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında varlık gösteremedi ve mücadeleden 8-0'lık bir yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Eskişehirspor, 35. dakikada C. Jakob Aydemir'in golüyle öne geçti. Bu golün ardından baskısını artıran konuk ekip, 41. dakikada Akın Aksan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı Eskişehirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Eskişehirspor, 46. dakikada Elias Durmaz, 47. dakikada Batuhan Doğrukan ve 52. dakikada bir kez daha Elias Durmaz'ın golleriyle farkı açtı. 63. dakikada Elias Durmaz hat-trick yaparken, 79. dakikada Mert Başer ve 86. dakikada C. Jakob Aydemir skoru belirleyen golleri kaydetti.

Nazillispor, sahadan 8-0 mağlup ayrılırken, siyah-beyazlılar bu sonuçla son 3 haftada kalesinde 22 gol görerek kulüp tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadı. Eskişehirspor ise Pamukören'den aldığı farklı galibiyetle puanını yükselterek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. - AYDIN

