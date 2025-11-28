Haberler

Nazillispor, Eskişehir Anadolu Deplasmanında Çıkış Peşinde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta galibiyetsiz durumdaki Nazillispor, bahis soruşturması sonrası ligdeki ilk maçında Eskişehir Anadolu ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Yüksel Yeşilova'nın yönetiminde çıkacakları bu maç, düşme hattından kurtulma çabası için kritik önem taşıyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 10 maç sonunda galibiyetsiz 2 puanla düşme hattında son sırada yer alan Nazillispor, bahis soruşturması nedeniyle liglere verilen 2 haftalık aranın ardından yarın Eskişehir Anadolu deplasmanına çıkacak. Osmangazi Üniversitesi Sahası'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Teknik direktörlük görevine Yüksel Yeşilova'yı geri döndüren Nazillispor, transfer yasağı nedeniyle sezon başında amatör statüsünde takviye yaptığı için oyucuları bahis soruşturmasına dahil edilmemiş, yalnız 1 oyuncusu ceza almıştı. Grupta 10 futbolcusu bahis nedeniyle hak mahrumiyeti cezası alan Tire 2021 FK da güçlü rakiplerinden Eskişehirspor'u ağırlayacak. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak. Eskişehirspor'un da kadrosunun çoğu amatör olduğu için yalnız 2 futbolcusu ceza aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Keserli maganda! 'Allah'ını seversen' deseler de durmadı

Keserli maganda! "Allah'ını seversen" deseler de...
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.