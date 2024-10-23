Nazillispor Ege Derbisine Hazırlanıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona 5'te 0'la başladıktan sonra son 3 maçı namağlup 5 puanla geçen Nazillispor, cumartesi günü Somaspor'la deplasmanda oynayacağı Ege derbisine bileniyor. Nazilli ekibi bu sezon rakibine daha önce Ziraat Türkiye Kupası'ndaki eşleşmede evinde 5-1 mağlup olarak elenmekten kurtulamadı. Somaspor'dan rövanşı ligde deplasmanda almak isteyen siyah-beyazlılarda sakatlığı geçen kaleci Mustafa Güngör ve santrfor Oğuzcan Kesgin takımla birlikte çalışıyor. Hafif sakatlıkları bulunan Serkan Güler, Yusuf Mert Yıldırım ve Anıl Taşdemir'in durumları ise maç günü netleşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor