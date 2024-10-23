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Nazillispor Ege Derbisine Hazırlanıyor

Nazillispor Ege Derbisine Hazırlanıyor
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun başında zor günler geçirerek son 3 maçını namağlup tamamlayan Nazillispor, Somaspor ile oynayacağı derbiye odaklandı. Geçmişteki Ziraat Türkiye Kupası yenilgisinin rövanşını almak isteyen ekipte, sakat oyuncuların durumu maç gününde belli olacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona 5'te 0'la başladıktan sonra son 3 maçı namağlup 5 puanla geçen Nazillispor, cumartesi günü Somaspor'la deplasmanda oynayacağı Ege derbisine bileniyor. Nazilli ekibi bu sezon rakibine daha önce Ziraat Türkiye Kupası'ndaki eşleşmede evinde 5-1 mağlup olarak elenmekten kurtulamadı. Somaspor'dan rövanşı ligde deplasmanda almak isteyen siyah-beyazlılarda sakatlığı geçen kaleci Mustafa Güngör ve santrfor Oğuzcan Kesgin takımla birlikte çalışıyor. Hafif sakatlıkları bulunan Serkan Güler, Yusuf Mert Yıldırım ve Anıl Taşdemir'in durumları ise maç günü netleşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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