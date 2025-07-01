Nazillispor'da Sportif Direktör Levent Yılmaz Göreve Başladı

Nazillispor'da Sportif Direktör Levent Yılmaz Göreve Başladı
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3'üncü Lig ekiplerinden Nazillispor, yeni başkan Ümit Ambar ile birlikte sportif direktörlük görevine Levent Yılmaz'ı getirdi. Yılmaz, kulüp için kadro planlaması yapmaya başlayacak.

3'üncü Lig'de kulübü Şahin Kaya'dan devralan Başkan Ümit Ambar yönetiminde yeni yapılanmaya giden Nazillispor'da sportif direktörlük görevine Levent Yılmaz getirildi. Eski hakem olan Ümit Ambar'ın Şahin Kaya'dan borçlarıyla birlikte satın aldığı kulüpte UEFA A lisansına sahip teknik adam Levent Yılmaz, sportif direktör oldu. İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Yılmaz ile her konuda anlaşma sağlandı.

Daha önce Uşakspor'da teknik direktörlük yapan Levent Yılmaz, bir dönem Bursaspor'da Murat Sözkesen'in yardımcılığı ve Çekmeköy Kadın Futbol Takımı'nın teknik sorumluluğunu üstlendi. Yılmaz'ın diğer taraftan akademik kariyerini de sürdürmekte olduğu öğrenildi. Kadro planlaması için yoğun mesai harcayan Levent Yılmaz'ın yarın Nazilli'ye gelerek ilçede çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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