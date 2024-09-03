Nazillispor'da kongre yarın yapılacak

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Aydın temsilcisi Nazillispor'da Nazilli Belediyespor Derneği'nin kongresi yarın yapılacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tesisleri'ndeki kongre saat 15.00'te başlayacak. Şirketleşerek Nazilli Belediyespor olan adını Nazillispor olarak değiştiren kulüpte Başkan Şahin Kaya'nın seçime tek aday olarak girmesi bekleniyor.