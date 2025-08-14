Nazillispor'da Başkan Vekilliğine Hüseyin Güleryüz Getirildi

Nazillispor'da Başkan Vekilliğine Hüseyin Güleryüz Getirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Lig'e düşen Nazillispor'da başkanlık görevini sürdüren Şahin Kaya, yönetim kadrosunda değişikliğe giderek Hüseyin Güleryüz'ü başkan vekili olarak atadı. İmza töreninde birlik mesajları verildi ve kulübün daha iyi yerlere gelmesi için ortak çalışma vurgulandı.

3'üncü Lig'e düştükten sonra kulübü devretme görüşmelerinden sonuç alamayan Nazillispor'da başkanlığı sürdürmek durumunda kalan Şahin Kaya yönetim kadrosunda değişikliğe gitti. Nazillispor'da başkan vekilliği görevine Hüseyin Güleryüz getirildi. Nazillispor'un kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde, "Burası Nazilli, burada imzalar kalplere atılır" yazılı pankart önünde bir araya gelen Başkan Şahin Kaya ve Başkan Vekili Hüseyin Güleryüz, yeni dönemde Nazillispor'un başarısı için birlikte çalışacaklarını belirttiler.

İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Başkan Vekili Hüseyin Güleryüz, "Nazillispor için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlarımızla birlikte bu kulübü daha yukarılara taşıyacağız. Çünkü Nazillispor'un yeri şu anda bulunduğu yer değil. İşte bunun içinde Nazillispor'u en iyi yerlere gelmesi içinde çalışmalarımızı gece gündüz sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu'nu zora sokacak mahkeme kayıtları

'Topuklu efe'yi zora sokacak mahkeme kayıtları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin' diyen vatandaşın isyanı olay oldu

"Karınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.