Satrançta Türkiye 3'üncüleri Nazilli'den

4-8 Mayıs 2026 tarihlerinde Denizli'de düzenlenen Türkiye Okullar Arası Satranç Şampiyonası'nda Nazilli Fatih Ortaokulu Yıldız Kızlar Takımı, Türkiye 3'üncüsü olarak büyük bir başarı elde etti. Antrenör İlhami Acar, bu başarının Nazilli'nin satranç sporundaki gelişimine katkıda bulunacağını vurguladı.

4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında Denizli'de yapılan Türkiye Satranç Federasyonu Okullar Arası Türkiye Şampiyonasında, Yıldız Kızlar kategorisinde Nazilli Fatih Ortaokulu takımı Türkiye 3'üncüsü oldu. Nazilli'ye kupa getiren kızlar hem okullarının hem de ilçenin gururu oldu. Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toplam 24 okulun katıldığı turnuvada sporcular, Derin Dicle, Aybala Tilki, Elif Karaduman ve Nilda Naz Erden, TSF Nazilli Satranç Temsilcisi, antrenör öğretmen İlhami Acar ile büyük başarıya imza attı. İlçede satranç sporunun yaygınlaşması ve yeni sporcular yetiştirilmesi açısından oldukça önemli bir başarı olduğunun altını çizen İlhami Acar, Nazilli'nin satranç ile de Türkiye'de isminin duyulacağını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
