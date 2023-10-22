Nazilli Belediyespor - Zonguldak Kömürspor: 0-3

STAT: İlçe

HAKEMLER: Abdulbaki Ayyıldız, Birtan Yavuz, Enes Biroğlu

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ömer – Baran. Hakkıcan, Özkan, Recep Efe, Furkan, Süleyman Enes (Dk. 62 Barış) (Dk. 79 Yakup Emre), Tibet (Dk. 46 Ekrem), Ali Karakaya (Dk. 38 Anıl), Ahmet, Salih

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Egemen – Nuri, Hakan, Serkan, Serhat, Mümin, Oğuzhan (Dk. 67 Fırat), Murat, Sarper (Dk. 70 Sabrican), Fatih, Ozan (Dk. 84 Fuat)

GOLLER: Dk. 16 Oğuzhan, Dk. 88 (P.) Hakan, Dk. 90+3 Fatih ( Zonguldak Kömürspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, evinde Zonguldak Kömürspor'a 3-0 yenilerek kritik 3 puanı kaybetti. Konuk Zonguldak Kömürspor maçın 16'ncı dakikasında Oğuzhan'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Müsabakada dakikalar 88'i gösterdiğinde Zonguldak ekibi penaltı kazandı. Atışı kullanan Hakan topu filelerle buluşturdu: 0-2. 90+3'üncü dakikada Fatih tabelayı 3-0 yaptı. Kalan dakikalar da iki takım da sonucu değiştiremedi ve 3 puan Zonguldak Kömürspor'un oldu. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 19 puanda kaldı. Alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Zonguldak Kömürspor ise puanını 6 yaptı.