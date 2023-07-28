Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Mesut Toros Yönetimi Eleştirdi

TFF 2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'un teknik direktörü Mesut Toros, takımın yeni sezon öncesi antrenmanlara başlamasına rağmen kendisine hiçbir şekilde ulaşılmadığını ve ihtarname çekildiğini belirterek yönetimi eleştirdi. Toros, ayrıca altyapı hocalarının da kendisini bilgilendirmediğini ve tazminat davası açacağını söyledi.

TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi altyapı antrenörü Murat Angın'a takımı emanet eden Nazilli Belediyespor'da antrenmanlara katılmaması nedeniyle noter tespiti yaptırılarak ihtarname çekildiği belirtilen teknik direktör Mesut Toros, yönetime ateş püskürdü. Daha önce 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşadığı Nazilli'yi geçen sezon 2'nci Lig'de kümede tutan deneyimli teknik adam sezon bittikten sonra bir defa bile aranmadığını iddia ederek, "Kulübün yeni başkanı Ali Ertük defalarca aradım. Her aramamda geri döneceğini söyledi fakat dönmedi. Benden habersiz sezon açıp antrenmanlara başlıyorlar. Arasalar neden işimin başına dönmeyeyim?" diye konuştu.

İki ay maaş almadan çalıştığını belirten teknik patron Mesut Toros, "Nazilli'yi ve taraftarlarını çok sevdiğimden çalıştım. Gelen tüm teklifleri reddettim. Altyapı hocalarına kızgın ve kırgınım. Onlar da beni arayıp bilgilendirmediler. Altyapımız için elimden ne geliyorsa yaptım. Çamaşır makinesi aldırdım, otobüs ayarlattım, kamp yerleri ayarlattım. İnsan bu kadar vefasız olabilir mi? Yanımdan ayrılmıyordunuz şimdi ne oldu? Hepsini avukatım aracılığı ile şikayet edeceğim, 1 sene hak mahrumiyeti cezası alacaklar. Yeni yönetimin ihtar süreçleri de yalan. Çekiyorlarsa da çeksinler. Hepsine tazminat davası açacağım. Muhtemelen tek taraflı bir fesih süreci olacak. Ödemedikleri paraları da alacağız. Yaklaşık 10 gün sonra boşa çıkacağım" dedi.