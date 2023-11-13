Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu İstifa Etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona 4'te 4'le başlayıp haftalarca zirve yarışı veren Nazilli Belediyespor, son 5 maçta 4'üncü mağlubiyetini Afyonspor'a deplasmanda tek golle yenilerek alıp Play-Off potasından uzaklaşırken, teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu da istifa etti.

Grupta 22 puanla sekizinci sıraya gerileyen siyah-beyazlılarda takımını uzun süre liderlik yarışına ortak ettikten sonra düşüşe engel olamayan Yavuzyiğitoğlu, Afyonspor mağlubiyetinin ardından istifasını başkan Şahin Kaya'ya sundu. Yönetim, Yavuzyiğitoğlu'nun istifasını kabul etti. Nazilli Belediyespor'u yardımcı antrenör Şükrü Akar çalıştıracak. Liglerin başlamasına çok az bir süre kala sezon başında Nazilli Belediyespor'un başına getirilip ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu 13 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.