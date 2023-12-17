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Nazilli Belediyespor Serik Belediyespor'u mağlup etti

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Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı, Serik Belediyespor'u 3-2 yenerek liderlik şansını sürdürdü.

Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı ligin 11. haftasında Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda misafir ettiği Antalya temsilcisi Serik Belediyespor Voleybol Takımı'nı 3-2 skorla mağlup ederek grupta liderlik şansını devam ettirdi.

Maça hızlı başlayan filenin efeleri ilk seti 25-21 önde tamamladı. Misafir Serik Belediyespor 2.seti 20-25, 3. seti ise 21-25 önde tamamladı. Filenin efeleri tribün desteğini de arkasına alarak 4. Seti 25-22 önde tamamlayınca skor 2-2' lik beraberlikle karşılaşma son sete kaldı. Güzel oyununu 5. final setinde de devam ettiren naz naz fileden 21-19'luk skorla galip ayrılarak durumu 3-2' ye getirerek sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Ligin en önemli maçında Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Şahin Kaya, Nazilli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Güven Eker ve yöneticiler ile Nazillili sporseverler takımını yalnız bırakmadı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

voleybol Nazilli Misafir Spor Haberler

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