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Nazilli Belediyespor, Kırşehir FK'yı 3-0 mağlup etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Nazilli Belediyespor evinde Kırşehir FK'yı 3-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren maçta gol perdesini 57'nci dakikada Salih açtı: 1-0. Nazilli Belediyespor 74'üncü dakikada Barış'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Müsabakada son sözü 90'ıncı dakikada Yakup Emre söyledi.(3-0) Nazilli Belediyespor bu sonuçla puanını 19'a çıkardı. Kırşehir FK ise 2 puanla son sırada kaldı.