Nazilli Belediyespor, Karacabey Belediyespor'a 3-0 yenildi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 3-0 yenilen Nazilli Belediyespor, bir türlü çıkışa geçemedi. Son 3 maçından 1 puan alabilen siyah-beyazlılar zirve yarışının uzağında kalırken, Play-Off hattına da dönemedi. Düşüşe geçen siyah-beyazlıların teknik patronu Şükrü Akar, kötü bir yenilgi aldıklarını söyledi. Tekrar toparlanmak için mücadele edeceklerini belirten Akar, "Devre arasına kadar bir maç daha oynayacağız. Son hafta ise bay takımız. Evimizde Ankaraspor'u yenip ilk yarıyı moralli bitirmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor