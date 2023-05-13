Nazilli Belediyespor Kadın Futbol Takımı deplasman öncesi moral depoladı

Nazilli'de spor ve sporcunun yanında olan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 2022-2023 sezonunda ligin bitimine 1 hafta kala 3. Lig'de play-off maçlarına kalmayı garantileyen Eşin Group Nazilli Belediyespor Kadın Futbol Takımını akşam yemeğinde misafir etti.

Nazilli'de spor ve sporcunun yanında olan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 2022-2023 sezonunda ligin bitimine 1 hafta kala 3. Lig'de play-off maçlarına kalmayı garantileyen Eşin Group Nazilli Belediyespor Kadın Futbol Takımını akşam yemeğinde misafir etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı birlik ve dayanışma yemeğinde kadın futbol takımı deplasmanda oynayacağı Muğla Ege Gençlik Spor Kulübü maçı ve play-off maçları öncesinde moral depoladı. "Elimizden geldiğince sizlerin yanında olmaya çalışıyoruz" diyerek sözlerine başlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Bu sene birçok spor branşında başarılar elde eden, Nazilli'mizin adının duyurulmasında emeği geçen tüm sporcularımıza ve siz kardeşlerime çok teşekkür ederim. Yaklaşan play-off maçlarında şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğinizden hiç şüphem yok şimdiden sizlere başarılar diliyorum" diye konuştu. - AYDIN