Nazilli Belediyespor İç Sahada 4'te 4 Yaptı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor iç sahada bu sezon 4'te 4 yaptı, liderlik yarışında ikinci sıraya tırmandı. Lige günler kala apar topar kurduğu kadrosuyla sezona 4'te 4 yapıp sürpriz yaparak başlayan Nazilli, bu periyotta deplasmandaki ilk 2 maçını kazandıktan sonra son 2 deplasmanda gülemedi. Ancak iç sahada kazanma serisini sürdüren siyah-beyazlı ekip, bu sezon evinde Beyoğlu Yeniçarşı ve Bursaspor'u 1-0, Adıyaman FK'yı 4-0 yenmesinin ardından dün de Kırşehirspor FSK'yı 4-0'la geçti. İç sahada bu yıl 12 puan toplarken 9 gol atan Naz-Naz kalesinde gol dahi görmedi. Grupta 8 hafta sonunda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 19 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip 21 puanla lider Vanspor FK'nın arkasında ikinci basamağa yerleşti.

YAVUZYİĞİTOĞLU'NDAN MALİ DESTEK İSYANI

?Bu sezon yönetimi 3 kez değişmesine rağmen idari krizlerin gölgesinde zirve yarışı vermeyi başaran Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, Kırşehirspor galibiyetinin ardından takıma mali destek çağrısı yaptı. Yavuzyiğitoğlu, takımda finansal sorunlar yaşadıklarını ve bunun acılan çözümlenmesini gerektiğini belirterek şehrin dinamiklerine maddi destek çağrısında bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Oyuncularımın her geçen gün geliştiğini görüyorum. Ancak Nazilli halkının ve taraftarlarının şehrin ileri gelenlerinin takımlarına daha çok sahip çıkması lazım. Sıkıntılarımız var, şehri ileri gelenleri artık ellerini taşın altına sokmalı. Kim elini taşın altına sokacaksa şimdi sokacak. Yarın bir gün geç olur hepimiz üzülürüz. Nazilli'nin kaybedecek bir günü daha yok. Biz bir türlü dinamikleri harekete geçiremedik. Biz sahada görevimizi en iyi şekilde yapıyoruz. Şehrin ileri geleni kim varsa bu takıma destek olsun. Bizim finansal çözülmesi gereken sorunlarımız var. Bunların da acilen çözülmesi gerekir" dedi.