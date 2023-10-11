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Nazilli Belediyespor - Hacettepe 1945: 0-2

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Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda Nazilli Belediyespor, evinde Hacettepe 1945'e 2-0 yenilerek havlu attı.

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda Nazilli Belediyespor, evinde Hacettepe 1945'e 2-0 yenilerek havlu attı. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ikinci yarının 54 ve 78'inci dakikalarında Fatih Karslı'nın attığı gollerle kazanan konuk ekip, siyah-beyazlıları eleyerek adını üst tura yazdırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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