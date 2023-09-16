Nazilli Belediyespor, Bursaspor'u 1-0 yenerek liderliğe oturdu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 3 maçını kazanan Nazilli Belediyespor 4'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor'u 1-0 yenerek 4'te 4 yaptı.

Nazilli Belediyespor 35'inci dakikada Furkan'ın golüyle 1-0'ı buldu. Bursaspor 42'nci dakikada Çağatay ile penaltı atışından yararlanamadı. Maç boyunca avantajını koruyan Naz-Naz, Bursaspor'u da yenerek 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Bursaspor ise 2'nci yenilgisini alıp 4 puanda kaldı.