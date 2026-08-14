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Nata Holding, Fenerbahçe'nin Şort Sponsoru Oldu

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Nata Holding, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe Erkek Futbol Takımı'nın şort arkası sponsoru oldu.

Nata Holding, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe Erkek Futbol Takımı'nın şort arkası sponsoru oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İşbirliğimiz kapsamında Nata Holding logosu, 2026-2027 futbol sezonu boyunca erkek futbol takımımızın yerel müsabakalarda giyeceği şortların sağ arka paçasında yer alacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Nata Holding'e 'Ailemize hoş geldin.' diyor, işbirliğimizin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA
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