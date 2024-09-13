Narlıdere Belediyespor, Adis Jahovic ve Berkan Emir'i transfer etti

İZMİR,

İZMİR'in amatör kulüplerinden Narlıdere Belediyespor, yıllarca Süper Lig'de forma giyen Makedon golcü Adis Jahovic ve sol bek Berkan Emir'i transfer etti. Göztepe'nin unutulmaz futbolcularından olan ikili, yeşil sahalara yine sarı-kırmızılıların eski kaptan ve sportif direktörlerinden İlhan Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı amatör ekipte döndü.

Türkiye'de Göztepe, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'da oynayıp son olarak 1.5 yıl önce Bodrum FK forması giyen 37 yaşındaki Jahovic ve yıllarca Süper Lig'de görev yapıp 4 sezon Göztepe'de oynadıktan sonra 2023'te Eyüpspor'da futbolu bırakan 36 yaşındaki Berkan, Narlıdere'yle anlaştı. İkili, Kulüp Başkanı Murat Çetinyaka ile birlikte Belediye Başkanı Erman Uzun'un misafiri oldu.