Napoli'ye büyük şok! Kevin De Bruyne aylarca forma giyemeyecek

İtalya Serie A'da oynanan Napoli–Inter karşılaşmasında sakatlanan Kevin De Bruyne'nin durumu netleşti. Napoli kulübü yaptığı açıklamada, yıldız futbolcunun sağ uyluk hamstring kasında ciddi bir yırtık tespit edildiğini duyurdu.

3-4 AY FORMA GİYEMEYECEK

Sky Sports Italia'nın haberine göre De Bruyne'nin sahalardan uzak kalma süresinin en az 3, en fazla 4 ay olacağı bildirildi. Tedavi sürecinin ardından oyuncunun kademeli olarak takımla çalışmalara başlaması planlanıyor.

NAPOLİ'DEKİ PERFORMANSI

Bu sezon başında Napoli'ye transfer olan Kevin De Bruyne, teknik direktör Antonio Conte yönetiminde şu ana kadar 11 maçta forma giydi. Belçikalı orta saha, bu karşılaşmalarda 4 gol atarken 2 asist yaparak takımına önemli katkı sağlamıştı.

CONTE'YE BÜYÜK DARBE

Napoli'nin hücum hattındaki en yaratıcı isimlerinden biri olan De Bruyne'nin sakatlığı, teknik direktör Antonio Conte için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Yıldız futbolcunun tedavi sürecine hemen başlandığı ve kulübün sağlık ekibinin gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.