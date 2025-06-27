Napoli, Kaleci Alex Meret'in Sözleşmesini 2027'ye Kadar Uzattı
İtalya Serie A kulübü Napoli, 28 yaşındaki kalecisi Alex Meret'in sözleşmesini 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzattı. Meret, Napoli formasıyla 212 maçta görev yaptı ve 68 maçta kalesini gole kapattı.
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, 28 yaşındaki kalecisi Alex Meret'in sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattı.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, " Napoli, Alex Meret'in sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığını duyurmaktan mutluluk duyar." denildi.
8 Aralık 2018'de Napoli formasıyla ilk maçına çıkan Meret, şu ana kadar 212 maça çıktı ve toplamda 68 maçta kalesini gole kapattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024/25 sezonunda Avrupa'nın beş büyük liginde Alex Meret'ten daha fazla maçta kalesini gole kapatan kaleci olmazken Meret ile Roma kalecisi Mile Svilar, geçen sezon liglerinde 16'şar maçta kalesini gole kapattı.