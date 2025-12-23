Haberler

İtalya Süper Kupası'nı Napoli kazandı

Güncelleme:
İtalya Süper Kupa finalinde Bologna'yı 2-0 mağlup eden Napoli, kupayı 3. kez müzesine götürdü. Brezilyalı David Neres'in golleriyle zafere ulaşan Napoli, 1990 ve 2014 yıllarından sonra tekrar şampiyonluk yaşadı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan finalde Napoli ile Bologna karşı karşıya geldi.

Napoli, 1990 ve 2014 yıllarının ardından kupada üçüncü şampiyonluğunu yaşadı.

