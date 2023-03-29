Napoli gözünü kararttı! Ferdi Kadıoğlu bonservis rekoru kıracak

Uzun süredir Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde olan Napoli'nin milli futbolcu için yüklü bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu iddia edildi. İtalya Serie A'da şampiyonluğa koşan ekip, 23 yaşındaki yıldız için toplamda 30 milyon euroya yakın bir teklif yapabilir. Sarı-lacivertlilerin bu rakamı kabul etmesi durumunda Ferdi, Türkiye'den yapılan en pahalı satış olarak tarihe geçecek.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu için Napoli gözü kararttı.

30 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Akşam'da yer alan habere göre, Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda İtalyan ekibinin transfer listesinin başında yer alan Ferdi Kadıoğlu için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı konuşuluyor.

MİLLİ YILDIZIN KARNESİ

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıktı. Milli futbolcu bu mücadelelerde 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.