Napoli, Elif Elmas ile yeniden buluştu

Serie A'nın son şampiyonu olan İtalyan devi Napoli, kadrosunu eski bir yıldızını transfer ederek güçlendirdi.

ELIF ELMAS YENİDEN NAPOLI'DE

Napoli, Leipzig forması giyen eski oyuncusu Eljif Elmas'ı satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Yuvana yeniden hoş geldin Eljif' ifadeleri kullanıldı.

24 MİLYON EURO'YA AYRILMIŞTI

Napoli'de gösterdiği performansla hafızalara kazınan Eljif Elmas, 2024'ün kış transfer döneminde Napoli'den Leipzig'e 24 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTI

Daha önce Fenerbahçe forması da giyen Eljif Elmas, 2019 yılında 17.7 milyon euroya Napoli'ye satılmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Torino'ya kiralanan Elmas, Leipzig ve Torino formalarıyla çıktığı 19 maçta 4 gol attı, 1 de asist yaptı.