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Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim

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Napoli, Victor Osimhen'i Al-Hilal'e satmayı planlıyor. Suudi ekibinin 1 ay içerisinde ödemeyi yapması durumunda, Nijeryalı golcüyü 10 milyon euro indirimle kadrosuna katabileceği belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen, gelecek sezon Suudi Arabistan'da forma giyebilir. Il Mattino Gazetesi'nin haberine göre; Nijeryalı golcünün tapusunu elinde bulunduran Napoli, Al Hilal ile anlaşmaya yakın.

10 MİLYON EURO İNDİRİM

İtalya ekibi, yapılan görüşmelerde Suudi takımına bir şartla indirim yapacağını iletti. Al-Hilal, eğer haziran ayına kadar ödeme yapmayı garanti ederse, 65 milyon euro bedelle Osimhen'i kadrosuna katabilir.

Napoli, birçok Avrupa devinin talip olduğu yıldız golcüsü için en az 75 milyon euro bekliyordu. Fakat yaz transfer döneminde hızlıca kadrosunu güçlendirmek isteyen Çizme devi, erkenden kasasını doldurmak istiyor.

Al Hilal cephesi ise bu fırsatı değerlendirmek için Osimhen'i hızlıca ikna etmek zorunda. Sarı-Kırmızılılar'la sezonu tamamladıktan sonra kararını vermesi beklenen Nijeryalı, sezon başında Suudi ekiplerinin yaptığı teklifleri geri çevirdi.

Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim
Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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