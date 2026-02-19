Haberler

Napoli'den Galatasaray'a dev jest

Serie A ekibi Napoli'den kiralanan Noa Lang'ın performansı Galatasaray'da dikkat çekti. Lang'ın 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu merak konusu olurken,. Napoli Başkanı De Laurentiis'ten büyük bir jest geldi. De Laurentiis, Noa Lang'ın bonservisin alınması durumunda 30 milyon Euro'nun 3 taksit halinde ödenebileceği sarı-kırmızılılara bir seçenek olarak önerdi.

Ara transfer döneminde Serie A ekibi Napoli'den Galatasaray'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla dikkat çekti. Cimbom'da Noa Lang'ın sözleşmesinde yer alan 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıp kullanılmayacağı şimdiden merak edilmeye başlandı.

KESİN KARAR SEZON SONUNDA

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, 26 yaşındaki Noa Lang'dan şu ana kadar oldukça memnun ancak sol kanat oyuncusu için karar sezon sonunda verilecek. Dursun Özbek'in, mayıs ayında yapılacak seçim sürecini de hesaba katarak Noa Lang konusunda adımı sezon bitiminde atmayı planladığı belirtildi.

NAPOLI'DEN LANG İÇİN TAKSİT JESTİ

Öte yandan transferde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Galatasaray'a transferde bir kolaylık sundu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; De Laurentiis, bonservisin alınması durumunda 30 milyon Euro'nun 3 taksit halinde ödenebileceği bir seçenek önererek sarı-kırmızılıları sevindirdi.

