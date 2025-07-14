Napoli'de Victor Osimhen için yeni gelişme

Süper Lig devi Galatasaray'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen ile ilgili Napoli cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

SAĞLIK KONTROLLERİNE DAVET EDİLMEDİ

CalcioNapoli24'te yer alan habere göre; Serie A ekibi Napoli, Galatasaray ile transfer görüşmeleri yapan Victor Osimhen'e izin verdi. İtalyan kulübü yöneticilerinin Osimhen ile görüşerek bugün gerçekleştirilecek olan sağlık kontrollerine yıldız ismi davet etmedi. Osimhen'in Galatasaray'a transferi gerçekleşmemesi ve Napoli'de kalması halinde takımdan ayrı çalışacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik muazzam bir performans ortaya koydu.