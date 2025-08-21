Napoli Başkanı De Laurentiis'ten Osimhen açıklaması! Gelen dev teklifi itiraf etti

Napoli Başkanı De Laurentiis'ten Osimhen açıklaması! Gelen dev teklifi itiraf etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, PSG'nin Victor Osimhen ve Kvara Kvaratskhelia için 200 milyon euro üzerinde teklif yaptığını ancak kabul etmediklerini açıkladı.

İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Başkanı Aurelio De Laurentiis, takımdan ayrılan Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen ile ilgili açıklamalarda bulundu. De Laurentiis, Fransız devi Paris Saint-Germain'in Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia için dev bir teklif yaptığını itiraf etti.

200 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE TEKLİF

Football İtalia'ya konuşan De Laurentiis, PSG'nin iki yıldız için toplamda 200 milyon euro üzerinde bir bonservis önerdiğini ancak kendilerinin bu teklifi yetersiz bularak kabul etmediğini açıkladı.

Napoli Başkanı De Laurentiis'ten Osimhen açıklaması! Gelen dev teklifi itiraf etti

'AKLIMIZDA GYOKERES VARDI'

De Laurentiis, Viktor Gyökeres'i o dönemde transfer etmek istediklerini söyleyerek, "O dönemde aklımızda Viktor Gyokeres'i transfer etmek vardı. Ancak farklı sebeplerlerden dolayı bu transfer gerçekleşmedi." şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İsrail'in 'E1' projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı

Netanyahu'nun skandal planı Batı'yı ayaklandırdı: Derhal geri çek
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi

Suç örgütü lideri Türkiye'ye böyle getirildi
İşte cesedi villanın bahçesinde bulunan adamın kaçırıldığı anlar

Cesedi gömülü halde bulunan adamı böyle kaçırmışlar
Komisyonda başlayan 'Kürtçe' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var

Komisyonda başlayan "Kürtçe" krizi büyüyor! DEM'den tepki var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada 'haddini bil' hashtag'i açıldı

Ayağının ucundakilere dikkat: Hadise'yi yerden yere vuruyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.