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Nando de Colo, basketbol kariyerini noktaladı

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız yıldızı Nando de Colo, profesyonel basketbol kariyerine son verdi. Kulüp, oyuncuya katkıları için teşekkür etti.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Nando De Colo, basketbol kariyerine noktaya koydu.

Sarı-lacivertli kulüpten Nando de Colo'nun ayrılığıyla ilgili yapılan açıklamada, "2006 yılında başladığı profesyonel basketbol kariyerinde kazandığı başarılarla Avrupa basketbolunun efsaneleri arasına adını yazdıran, 2019-22 ve 2025-26 sezonlarında giydiği çubuklu formamızla sarı mirasımızda da özel bir yer edinen oyuncumuz Nando de Colo, kariyerini dün akşam kazandığımız şampiyonlukla noktaladı. Nando'ya, Avrupa basketboluna ve Fenerbahçe basketboluna yaptığı katkılar için teşekkür ediyor; her zaman ailemizin bir parçası olacak de Colo ailesine hayatlarının yeni bölümünde başarı, sağlık ve mutluluk diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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