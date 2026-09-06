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Jeffrey Herlings, Afyonkarahisar'da MXGP Şampiyonluğunu İlan Etti

Jeffrey Herlings, Afyonkarahisar'da MXGP Şampiyonluğunu İlan Etti
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Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. Ayak yarışları Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde yapıldı. MXGP 1. yarışını Hollandalı Jeffrey Herlings kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. Gençler kategorisinde ise Alman Simon Langenfelder birinci oldu.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. Ayak yarışları kapsamında Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen MXGP'nin 17. Ayak 1. Yarışı sonunda Hollandalı Jeffrey Herlings şampiyonluğunu ilan etti.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Gençler Motokros Şampiyonası 1. Ayağı ve MXGP'nin 17. Ayak 1. yarışı gerçekleştirildi. Şampiyonanın 1. ayağında Alman sporcu Simon Langenfelder damalı bayrağı ilk sırada görürken, İspanyol Guillem Farres ikinci, Güney Afrikalı Camden Mc Lellan üçüncü oldu.

MXGP'nin 17. Ayak 1. Yarışında Hollandalı Jeffrey Herlings birinci, Slovenyalı Tim Gajser ikinci, üçüncü ise Fransız Romain Febvre oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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