Üye Girişi
Haberi Paylaş

Müthiş geri dönüş! Trabzonspor, Gaziantep FK'yi son dakikada attığı golle devirdi

Spor Haberleri

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti. 2 farklı geriye düştüğü maçta bordo-mavililer, 90+8. dakikada Bartra'nın golüyle galibiyete uzandı.

Trabzonspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 7. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

14 DAKİKADA 3 GOL

Karşılaşmaya hızlı başlayan Gaziantep FK, 2. dakikada Maxim ile öne geçerken 10. dakikada Markovic farkı 2'ye çıkardı. Bu golden 4 dakika sonra Trabzonspor'da Trezeguet, skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

Müthiş geri dönüş! Trabzonspor, Gaziantep FK'yi son dakikada attığı golle devirdi

GALİBİYET GOLÜ BARTRA'DAN

İlk yarının sonlarına yaklaşırken 42. dakikada ise Bakasetas penaltıdan skora dengeyi getirdi ve takımlar soyunma odasına 2-2'lik skorla gitti. 2. yarı nefes keserken Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 90+8. dakikada Bartra kaydetti.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Gaziantep FK Trabzonspor Spor Haberler Son Dakika

title